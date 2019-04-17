На Пакистан обрушилось смертельное наводнение: десятки погибших
Стихия обрушилась сразу на несколько регионов страны
Спустя полтора месяца после того, как в результате наводнения в Пакистане погибли не менее 13 человек, на различные районы страны вновь обрушилась стихия и унесла жизни почти четырех десятков человек, еще более сотни пострадали.
По данным местного Управлении по предотвращению последствий стихийных бедствий, жертвами ураганов и наводнений в провинциях Белуджистан, Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва стали не менее 39 погибли, а 135 получили травмы различной тяжести.
Кроме того, в результате разгула стихии были разрушены не менее 80 домов, а в работе 110 электростанций произошли перебои. В районах бедствия продолжаются поисково-спасательная операции.
Местные власти также предупреждают об угрозе ураганов в столице страны – Исламабаде – и пакистанской части Кашмира.
Напомним, в феврале в Пакистане также случилось наводнение, жертвами которого стали по крайней мере 28 человек.
Мы также писали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане - в результате наводнений на западе страны только за прошлые сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.
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