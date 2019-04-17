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На Пакистан обрушилось смертельное наводнение: десятки погибших

Сегодня, 11:37

Стихия обрушилась сразу на несколько регионов страны

Спустя полтора месяца после того, как в результате наводнения в Пакистане погибли не менее 13 человек, на различные районы страны вновь обрушилась стихия и унесла жизни почти четырех десятков человек, еще более сотни пострадали.

По данным местного Управлении по предотвращению последствий стихийных бедствий, жертвами ураганов и наводнений в провинциях Белуджистан, Пенджаб и Хайбер-Пахтунхва стали не менее 39 погибли, а 135 получили травмы различной тяжести.

Кроме того, в результате разгула стихии были разрушены не менее 80 домов, а в работе 110 электростанций произошли перебои. В районах бедствия продолжаются поисково-спасательная операции.

Местные власти также предупреждают об угрозе ураганов в столице страны – Исламабаде – и пакистанской части Кашмира.

Напомним, в феврале в Пакистане также случилось наводнение, жертвами которого стали по крайней мере 28 человек.

Мы также писали о недавнем стихийном бедствии в Афганистане - в результате наводнений на западе страны только за прошлые сутки погибли пять человек и еще множество пропали без вести.

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Тег Пакистан, потоп, наводнение, паводок, непогода, ливни, стихийное бедствие

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Источник:

ТАСС

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