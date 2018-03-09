На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра

Джон и Райли Линдхольм (John and Riley Lindholm), отдыхавшие на пляже Moore Park Beach в австралийском Квинсленде, обнаружили на песке двухметровую рыбу-"монстра", сообщает Independent.

Вес находки составил около 150 килограммов. Один из мужчин, обнаруживших рыбу, был профессиональным рыбаком, но он не смог идентифицировать ее вид. "Я видел много разных рыб, и много очень больших рыб, но никогда не встречал ничего подобного", — заявил Линдхольм.

Причина, по которой рыба оказалась на суше, неизвестна. Линдхольм предположил, что животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений.

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Квинслендский лодочный и рыболовный патруль (Queensland Boating and Fisheries Patrol) проконсультировался со специалистами из Музея Квинсленда, чтобы выяснить породу и вид найденной рыбы. По сообщению пресс-секретаря музея, несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.

Групер (лат. Epinephelus) — рыба семейства каменных окуней (Serranidae). Насчитывается 87 видов, распространенных преимущественно в Индо-Тихоокеанской области. Размеры особей в зависимости от вида колеблются от 20 сантиметров до 2,5 метров. Некоторые виды отличаются яркой окраской — контрастные пятна, точки и полосы на темном фоне.

Напомним, громкие звуки, которые издает рыба Cynoscion othonopterus во время нереста, могут тревожить и даже оглушать других морских животных. У C. othonopterus редкий для рыб брачный ритуал: чтобы привлечь самку, самец издает громкий щелкающий звук, напоминающий, по словам исследователей, звук пулеметной очереди. Частоты, на которых "кричит" C. othonopterus, опасны для слуха морских львов и дельфинов, которых часто замечают вблизи места нереста.

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