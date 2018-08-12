На популярном черноморском курорте погибли три человека – среди них дети

На пляжах черноморского побережья Болгарии из-за опасного подводного течения временно ввели запрет на купание. В выходные в море погибли двое детей и мужчина.

Местные спасатели предупреждают туристов о опасности так называемого "мертвого волнения" – подводного течения, которое затягивает от берега в открытое море. Практически на всех пляжах Болгарии в последние дни поднят красный флаг, запрещающий купание.

Четверо местных детей от 12 до 15 лет, несмотря на сильное волнение на море, пошли в субботу, 11 августа, купаться в районе города Шабла на севере черноморского побережья Болгарии, только один из них смог выбраться из воды на берег. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружить ребят не смогли. В воскресенье тела двух из них выбросило на пляж, поиски еще одного ребенка продолжаются.

А на пляже города Бургас, на юге побережья, в воскресенье было обнаружено тело мужчины, который также стал жертвой "мертвого волнения", его личность пока не установлена.

Как известно, Болгария входит в ТОП-3 стран, где чаще всего летом отдыхают украинцы.

Напомним, недавно на одном из курортов Азовского моря спасатели успели вытащить из воды женщину, которая потеряла силы и уже начинала тонуть. Инцидент произошел в селе Приморский Посад: женщина поплыла за кругом, который ветром отнесло в море – отплыв от берега на 800 метров, она поняла, что теряет силы и не сможет вернуться обратно самостоятельно. Женщина начала подавать знаки руками просьбы о помощи, которые заметили спасатели и оперативно вытащили пострадавшую из воды.

Также стоит напомнить, что всего за одни сутки 6 августа на украинских водоемах погиб 21 человек, и среди них пятеро детей. В тот же день сообщалось, что с начала года на водоемах страны утонули 808 человек, из которых 84 ребенка.