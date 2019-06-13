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На популярном турецком курорте прогремел взрыв: есть жертвы

13 июня, 11:28

Инцидент произошел в частной больнице в Анталии

Фото: AFP

В одной из частных больниц турецкого курортного города Анталья на юге страны, на который ранее после продолжительных ливней обрушилось наводнение, утром 13 июня произошел взрыв в частной больнице.

Из-за случившегося один человек погиб и еще трое получили травмы различной тяжести.

Взрыв прогремел в больнице в районе Муратпаша в 09:30 по местному времени, которое совпадает с украинским.

Источником взрыва, по предварительным данным, стала климатическая установка.

Правоохранительные органы Турции расследуют случившееся.

Отметим, что Анталья – самый большой турецкий город, расположенный на Средиземном море. 

Напомним, что в начале этого года в местном аэропорту прошел торнадо, из-за которого пострадали по крайней мере 12 человек. Также в аэропорту перевернулись автобус и микроавтобус, ущерб от непогоды был причинен и двум самолетам и полицейскому вертолету.

Кроме того, мы писали, что 8 июня, в Анталью воздушным путем прибыло рекордное число туристов - 85 205 человека. Кроме того, с начала мая в Анталью прибыли более 570 тыс. туристов, что больше показателя прошлого года на 17%.

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Тег Турция, взрыв, жертвы, больница, Анталья

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