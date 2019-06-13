На популярном турецком курорте прогремел взрыв: есть жертвы
Инцидент произошел в частной больнице в Анталии
В одной из частных больниц турецкого курортного города Анталья на юге страны, на который ранее после продолжительных ливней обрушилось наводнение, утром 13 июня произошел взрыв в частной больнице.
Из-за случившегося один человек погиб и еще трое получили травмы различной тяжести.
Взрыв прогремел в больнице в районе Муратпаша в 09:30 по местному времени, которое совпадает с украинским.
Источником взрыва, по предварительным данным, стала климатическая установка.
Правоохранительные органы Турции расследуют случившееся.
Отметим, что Анталья – самый большой турецкий город, расположенный на Средиземном море.
Напомним, что в начале этого года в местном аэропорту прошел торнадо, из-за которого пострадали по крайней мере 12 человек. Также в аэропорту перевернулись автобус и микроавтобус, ущерб от непогоды был причинен и двум самолетам и полицейскому вертолету.
Кроме того, мы писали, что 8 июня, в Анталью воздушным путем прибыло рекордное число туристов - 85 205 человека. Кроме того, с начала мая в Анталью прибыли более 570 тыс. туристов, что больше показателя прошлого года на 17%.
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