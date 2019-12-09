На популярном у туристов острове извергается вулкан: есть погибшие, фото, видео

Об усилении вулканической активности на Уайт-Айленде предупреждали заранее - туристов это не отпугнуло

Видео: Reuters

В Новой Зеландии, где несколько месяцев назад случилось землетрясение, произошло извержение вулкана, жертвами которого уже стали несколько человек.

Извержение произошло около 14 часов по местному времени (около 3 утра по Киеву) на популярном среди туристов острове Уайт-Айленд.

Как сообщили в местной полиции, в момент случившегося на острове находились менее 50 человек, из которых удалось эвакуировать лишь 23. Кроме того, спасатели вывезли тела пяти погибших.

Число пропавших без вести установить пока не удалось. Также невозможно выяснить, живы ли те, кто остался на острове.

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Спасатели пока не могут вернуться на Уайт-Айленд, поскольку находиться там стало слишком опасно. К поисково-спасательной операции подключились военные.

Вечером этого же дня зону бедствия собирается посетить премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая уже выразила сочувствие пострадавшим.

Видео: Reuters

Вулканологи оценивают извержение как умеренное. Они предупреждали об усилении вулканической активности на Уайт-Айленде еще в ноябре, но туристические группы продолжали посещать остров. По данным сайта GeoNet, ежегодно остров посещают более 10 000 человек. Он расположен в 50 километрах к северу от Северного острова. Данное извержение вулкана Уайт-Айленд стало первым с 2001 года. Напомним, что на побережье в Новой Зеландии обнаружили остатки плавучего острова из пемзы, который образовался в результате извержения подводного вулкана Гавр, которое стало сильнейшим за всю историю наблюдений. Кроме того, ранее в этом году жара спровоцировала масштабные лесные пожары на южном острове Новой Зеландии в долине Пейджин.

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