Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На пост президента Казахстана впервые баллотируется женщина

29 апреля, 18:09

Свою кандидатуру зарегистрировала депутат парламента 58-летняя Дания Еспаева


Впервые женщина баллотируется на пост президента Казахстана. Свою кандидатуру зарегистрировала депутат парламента 58-летняя Дания Еспаева, от Демократической партии.

На вопрос журналистов, почему решила побороться за кресло руководителя ответила – ее всегда возмущала мысль однопартийцев, что женщина не может быть впереди мужчин. Поэтому решила пойти на выборы.

Теперь, за пост президента, в общем будет соревноваться девять человек.

Напомним, голосование назначили на 9 июня этого года. После того, как в начале весны Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. После этого Токаев сложил с себя полномочия председателя сената парламента Казахстана и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

Девятого апреля Токаев подписал указ "О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан", которые проведут девятого июня. Этап регистрации кандидатов продлится до 11 мая. Затем последует предвыборная агитация, которая продлится до 8 июня.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Казахстан, отставка, назарбаев

Вы сейчас просматриваете новость " На пост президента Казахстана впервые баллотируется женщина". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Назарбаев призвал Россию к миру

Сегодня, 16:01

Он отметил, что всегда все войны кончаются миром, и эта тоже когда-то закончится

Замгенпрокурора Украины Енин подал в отставку

25 апреля, 10:24

Заместитель Луценко заверил, что в политику идти не намерен

Стала известна причина увольнения главы Одесской полиции

24 апреля, 19:09

Начальник Нацполиции Украины отметил, что Головин со своими обязанностями справлялся

В Кабмине прокомментировали заявления об отставке трех губернаторов

24 апреля, 14:44

Решение уйти со своих должностей приняли Олег Синютка, Алексей Савченко и Геннадий Москаль

Тимошенко призвала сформировать новое правительство

В Киеве 50% парней категорически отказываются служить

Самые странные бытовые привычки согласно знаку Зодиака

Гордон: «Выведите войска или Россия прекратит существование»

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Майнинг убивает планету: афера от Илона Маска

Валявшаяся на чердаке 20 лет старая ваза продана $ 600 тысяч

Максакова рассказала, чем украинцы отличаются от россиян

Как в России отреагировали на победу Зеленского

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

Купить квадрокоптер в городе от 299 грн

Звезды, которые до славы выглядели абсолютно по-другому

В Украине "взбесились" цены на овощи: почему это произошло

Сегодня, 07:51

Капуста в 4 раза дороже, чем в прошлом году, лук – в 6 раз

Что будет с гривней в мае: прогноз курса доллара и не только от экспертов

Сегодня, 07:00

Фин­аналитики за стабильность, но ожидают небольших скачков курса

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами

27 апреля, 07:52

Кремль, принимая решение о "паспортизации" оккупированных территорий, преследовал несколько целей

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Звезды, которые любят показывать шикарные интерьеры своих домов

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам