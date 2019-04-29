На пост президента Казахстана впервые баллотируется женщина

Свою кандидатуру зарегистрировала депутат парламента 58-летняя Дания Еспаева

Впервые женщина баллотируется на пост президента Казахстана. Свою кандидатуру зарегистрировала депутат парламента 58-летняя Дания Еспаева, от Демократической партии.

На вопрос журналистов, почему решила побороться за кресло руководителя ответила – ее всегда возмущала мысль однопартийцев, что женщина не может быть впереди мужчин. Поэтому решила пойти на выборы.

Теперь, за пост президента, в общем будет соревноваться девять человек.

Напомним, голосование назначили на 9 июня этого года. После того, как в начале весны Нурсултан Назарбаев ушел в отставку. 19 марта 78-летний Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта. Он решил временно передать обязанности президента председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву. После этого Токаев сложил с себя полномочия председателя сената парламента Казахстана и приступил к исполнению обязанностей президента страны.

Девятого апреля Токаев подписал указ "О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан", которые проведут девятого июня. Этап регистрации кандидатов продлится до 11 мая. Затем последует предвыборная агитация, которая продлится до 8 июня.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На пост президента Казахстана впервые баллотируется женщина". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"