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На протестах в Беларуси появились силовики с российскими опознавательными знаками

11 августа, 01:01

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Спецназ за волосы вытаскивает людей из машин

В Telegram-каналах распространяется видео, на котором люди за кадром утверждают, что в подавлении протестов в Минске участвуют российские силовики.

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Об этом сообщает Telegram-канал "NEXTA".

Видео: t.me/nexta_tv

"Российский спецназ с оружием вытягивает за волосы наших сограждан. Это нормально? Вы готовы это терпеть?", – говорится в сообщении.

Видео: t.me/nexta_tv

Напомним, что протестующие начали строить в Минске первые баррикады, а в ОМОН полетели "коктейли Молотова".

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Напомним, что после оглашения официальных результатов выборов 9 августа в десятках городов Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. В ответ милиция применила дубинки и резиновые пули, водометы и светошумовые гранаты. Задержаны более трех тысяч человек, ранения получили более 50 протестующих и около 40 правоохранителей. Также сообщалось о погибшем противнике режима. Силовики утверждают, что в руках у погибшего демонстранта взорвалось взрывное устройство.

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Также президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал протесты в стране.

Все подробности в спецтеме Выборы в Беларуси

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протесты Беларусь спецназ Минск российские военные

Источник: Сегодня

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