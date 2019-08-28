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На Пуэрто-Рико надвигается мощный циклон: объявлен режим ЧС

28 августа, 08:06

Указ об объявлении чрезвычайной ситуации подписал Дональд Трамп

/ Фото: AFP

На островное государство Пуэрто-Рико надвигается тропический циклон "Дориан". Из-за этого президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп объявил о наличии чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к средствам, которые будут задействованы региональными и местными властями для противодействия чрезвычайным условиям, вызванным тропическим штормом "Дориан", — говорится в заявлении.

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Отметим, что шторм сформировался 26 августа у острова Барбадос в Тихом океане. Сейчас он находится на расстоянии примерно в 450 километрах от Пуэрто-Рико и движется со скоростью порядка 6 м/с. Ожидается, что когда "Дориан" достигнет побережья, он будет близок по силе ветра к урагану.

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Также мы писали, что более шести десятков человек стали жертвами и сотни тысяч были эвакуированы из-за наводнений на юге Китая. Как рассказали 12 июля в местном Министерстве по чрезвычайным ситуациям, в результате удара стихии погиб 61 человек.

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Трамп циклон чрезвычайная ситуация Пуэрто-Рико приближение

Источник: ТАСС

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