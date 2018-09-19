На реконструкции отеля Ritz в Мадриде обрушились леса: есть жертвы

В результате несчастного случая, произошедшего в испанской столице 18 сентября, погиб один рабочий и еще 12 были ранены, из которых двое находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел во время реконструкции принадлежащего группе Mandarin Oriental столетнего отеля Ritz, когда на леса, на которых находились строители, упала бетонная плита. В результате леса упали вместе с рабочими.

В ходе спасательных работ пострадавших в течение нескольких часов доставали из-под завалов.

На данный момент причины трагедии остаются неизвестными.

Отель Ritz был закрыт на реконструкцию еще в феврале. В следующем году его должны были открыть для посетителей.

Напомним об инциденте в испанском городе Виго, где во время фестиваля спорта и музыки O Marisquiño обвалилась секция деревянной платформы.

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