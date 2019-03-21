Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На севере Австралии происходит масштабная эвакуация из-за надвигающегося шторма

Сегодня, 17:22

Уже в ближайшие дни по северу континента ударят ливни, а скорость ветра будет не менее 200 километров в час

На севере Австралии происходит масштабная эвакуация из-за надвигающегося шторма Другие страны Уже в ближайшие дни по северу континента ударят ливни, а скорость ветра будет не менее 200 километров в час

На севере Австралии происходит масштабная эвакуация. Там готовятся к удару мощного циклона "Тревор". В регионе объявили чрезвычайное положение. А местных жителей вывозят из опасной зоны военными самолетами. Ожидается, что уже в ближайшие дни по северу континента ударят ливни, а скорость ветра будет не менее 200 километров в час.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших городов Австралии – Сидней – накрыло мощным ливнем: за 30 минут выпало около 50 миллиметров осадков, и многие улицы превратились в реки.

Вследствие непогоды затопило десятки районов, 40 тысяч домов остались без электричества, сообщает SBS News.

Спасателям пришлось эвакуировать людей с затопленных дорог и вытягивать их из автомобилей.

Ранее мы писали о том, как в австралийском штате Квинсленд, расположенном на севере страны, более 400 человек были эвакуированы из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями. Мощные ливни шли в этом регионе на протяжении целой недели, что привело к затоплению ряда городов на севере и северо-западе Квинсленда.

В частности, от стихийного бедствия пострадали города Блэк Ривер, Блувотер, Бичхолм, Йабулу и Тулакеа. Также в зоне наводнения оказались южные районы города Таунсвилл, расположенного у северо-восточного побережья.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, Австралия, шторм

Вы сейчас просматриваете новость " На севере Австралии происходит масштабная эвакуация из-за надвигающегося шторма". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельный шторм в Африке: число жертв выросло до 300

Вчера, 11:29

Более 200 человек погибли из-за циклона "Идай" в Мозамбике и еще около сотни – в Зимбабве

Австралия ввела санкции против России за Украину

18 марта, 12:16

Ограничительные меры коснулись и главарей с оккупированных территорий Донбасса

Тропический циклон в Зимбабве унес жизни 24 человек

16 марта, 13:48

Непогода на востоке страны привела к паводкам и разрушениям

На Зимбабве обрушился тропический шторм: более 100 человек пропали без вести

16 марта, 12:24

Местные власти опасаются, что из-за непогоды есть погибшие

Теракт в Новой Зеландии: политик назвал причины бойни

15 марта, 13:41

Австралийский сенатор возложил вину за гибель 49 человек на либеральное правительство Новой Зеландии и самих мусульман

Смартфон спас мужчину от неминуемой смерти: фото

14 марта, 15:16

43-летний житель Австралии выжил после дерзкого нападения

Юлия Началова рассказала о причинах развода с Евгением Алдониным

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Садальский: Дочь Татьяны Васильевой рождена не от Мартиросяна

Не няшки: 10 звездных детей, которых сложно назвать милыми

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

«Накануне родов муж сказал, чтобы я шла к черту с ребенком»

Украинцы раскритиковали Усика: «Что ж ты за человек такой, Саша?»

''Умираю от голода'': РФ жестко высмеяли за "сенсацию" об Украине

Крымский мост готов рухнуть и потянуть Кремль с собой на дно
Загрузка...

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

19 марта, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Почему в Украине настолько дорогая еда: цены давно сравнимы с ЕС

19 марта, 07:19

Цены на ряд продуктов в Украине уже выше, чем за рубежом

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

19 марта, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Кто она: самая популярная девушка в Instagram

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана