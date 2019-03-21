На севере Австралии происходит масштабная эвакуация из-за надвигающегося шторма

Уже в ближайшие дни по северу континента ударят ливни, а скорость ветра будет не менее 200 километров в час

На севере Австралии происходит масштабная эвакуация из-за надвигающегося шторма 2019-03-21T17:22:00+02:00 Другие страны Уже в ближайшие дни по северу континента ударят ливни, а скорость ветра будет не менее 200 километров в час

На севере Австралии происходит масштабная эвакуация. Там готовятся к удару мощного циклона "Тревор". В регионе объявили чрезвычайное положение. А местных жителей вывозят из опасной зоны военными самолетами. Ожидается, что уже в ближайшие дни по северу континента ударят ливни, а скорость ветра будет не менее 200 километров в час.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших городов Австралии – Сидней – накрыло мощным ливнем: за 30 минут выпало около 50 миллиметров осадков, и многие улицы превратились в реки.

Вследствие непогоды затопило десятки районов, 40 тысяч домов остались без электричества, сообщает SBS News.

Спасателям пришлось эвакуировать людей с затопленных дорог и вытягивать их из автомобилей.

Ранее мы писали о том, как в австралийском штате Квинсленд, расположенном на севере страны, более 400 человек были эвакуированы из-за угрозы наводнений, вызванных проливными дождями. Мощные ливни шли в этом регионе на протяжении целой недели, что привело к затоплению ряда городов на севере и северо-западе Квинсленда.

В частности, от стихийного бедствия пострадали города Блэк Ривер, Блувотер, Бичхолм, Йабулу и Тулакеа. Также в зоне наводнения оказались южные районы города Таунсвилл, расположенного у северо-восточного побережья.

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