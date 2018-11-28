На севере Канады медведь растерзал женщину и младенца

На севере Канады женщина и ее новорожденная дочь погибли после нападения медведя гризли в арктической канадской территории Юкон. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

Инцидент произошел недалеко от поселения Майо. Хищник пробрался в дом 37-летней Валери Теорет, где она находилась с 10-месячной дочерью. Глава семейства Жермон Рошолт в момент нападения отсутствовал, когда он вернулся, то в 100 метрах от дома столкнулся с гризли, которого застрелил. Позже мужчина обнаружил свою жену и дочь мертвыми и вызвал полицию. По факту случившегося проводится расследование.

Напомним, медведь напал на двоих подростков в Мильковском районе Камчатского края РФ, один из них погиб. После нападения агрессивное животное застрелили охотники.

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Кроме того, ранее сообщалось, что жители Прикарпатья уличили бурого медведя в "нелегальном пересечении границы". Как оказалось, дикий зверь сбежал из Национального парка в городе Закопане, чтобы вдохнуть глоток свободы в диких карпатских лесах. В придачу косолапый "захватил" ошейник с GPS-навигатором.