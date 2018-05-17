На северо-запад Китая обрушился ливень с градом: есть погибшие

По информации властей, стихия нанесла ущерб шести поселкам. Туда уже были доставлены предметы первой необходимости, включая палатки, зонтики и продукты питания.

В Китае, где ранее юг страны парализовали мощные ливни и наводнения, снова бушует непогода. Семь человек погибли, один пострадал во время сильного ливня, обрушившегося на уезд Миньсянь вблизи города Динси (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай). Об этом в четверг сообщила местная администрация, передает ТАСС

Как отмечается, сильный дождь с градом прошел в регионе в среду вечером ориентировочно с 16:00 до 20:00 по местному времени (11:00 – 15:00 мск). По информации властей, стихия нанесла ущерб шести поселкам. Туда уже были доставлены предметы первой необходимости, включая палатки, зонтики и продукты питания.

В сообщении сказано, что один пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Родственникам погибших выплачена компенсация в размере 10 тыс. юаней (около 1,6 тыс. долларов).

Напомним, по данным ученых, в ближайшие 25 лет десятки миллионов людей окажутся под угрозой из-за глобального потепления. Причиной станут природные катаклизмы, которые вызовут разливание рек. Поэтому для защиты населения таких регионов, как Центральная Европа, Африка, Центральная и Северная Америка, Индия, Пакистан, Индонезия и Китай, потребуется принять серьезные меры.