На Шри-Ланке из-за перестрелки погибло 15 человек

Среди погибших из-за перестрелки на Шри-Ланке оказалось шестеро детей

Фото: AFP

Тела минимум 15 человек, в том числе шести детей, найдены в одном из домов на востоке Шри-Ланки, где ранее произошла перестрелка. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters со ссылкой на представителя ВС страны.

По его данным, перестрелка между военными и членами, предположительно, террористической группировки "Исламское государство", произошла в районе Ампара к югу от Коломбо. В свою очередь портал Newsferst информирует, что в упомянутом доме также прогремел взрыв.

Ранее портал сообщал, что два военнослужащих и один мирный житель погибли, еще три человека пострадали при обстреле в городе Калмунай в пятницу неизвестными сотрудниками полиции и солдат национальной армии Шри-Ланки во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников

Ранее сообщалось, что силы Шри-Ланки вступили в перестрелку с подозреваемыми, связанными с терактами в Восточной провинции во время пасхальных праздников.

Как сообщалось, 26 апреля, на Шри-Ланке прогремело три новых взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. Информации о погибших и пострадавших пока нет. В районе инцидента продолжаются обыски.

24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Восемь взрывов, по три из которых – в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

Ранее власти Шри-Ланки подсчитали потери туристической отрасли из-за терактов. Кроме того, ряд стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до улучшения ситуации с безопасностью на острове.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик.

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