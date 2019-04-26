На Шри-Ланке началась масштабная операция по поиску террористов по всей стране

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия терактов

Фото: AFP

Полиция Шри-Ланки начала масштабную операцию по поиску террористов, причастных к организации серии взрывов в минувшее воскресенье. Как сообщила пресс-служба президента страны Майтрипалы Сирисены, глава государства распорядился провести осмотр всех жилых построек на Цейлоне после серии взрывов 21 апреля.

"Начата масштабная поисковая операция. Каждый дом в стране будет проверен. Будут составлены списки постоянных жителей каждого строения для того, чтобы исключить возможность проживания неизвестных людей", — сказал Сирисена.

В городе Саммантураи на востоке страны полицейские подразделения обнаружили и взяли штурмом подпольную фабрику по производству взрывчатки.

По информации военнослужащих, в ходе перестрелки с правоохранителями несколько боевиков подорвали себя. Полиция обнаружила униформу и флаги, имеющие отношение к террористической группировке "Исламское государство", 150 патронов с взрывчатым веществом гелигнитом, 100 тыс. металлических шариков, беспилотные летательные аппараты и пояс со взрывчаткой.

В Саммантураи и соседних городах Калмунай и Чавалакаде введен строгий комендантский час до особого распоряжения. Правоохранители продолжают поиск террористов. Президент Шри-Ланки заявил в пятницу, что правоохранительные органы страны подозревают около 140 граждан в связях с ИГ.

"Около 70 человек задержаны к настоящему моменту. Есть информация, что всего на Шри-Ланке примерно 130-140 подозреваемых членов ИГ", — заявил президент. Занятия в школах и университетах Шри-Ланки отменены вплоть до 6 мая. Такое решение было принято в пятницу на заседании Совета национальной безопасности, который прошел под председательством президента Майтрипалы Сирисены.

Как сообщалось, сегодня, 26 апреля, на Шри-Ланке прогремело три новых взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. Информации о погибших и пострадавших пока нет. В районе инцидента продолжаются обыски.

24 апреля в Шри-Ланке произошло три контролируемых взрыва.

Восемь взрывов, по три из которых – в церквях и фешенебельных отелях, произошли в католическую Пасху, 21 апреля, в Шри-Ланке, некоторые из них, по словам чиновников, были атаками террористов-смертников, рассчитанные на то, чтобы было максимальное количество жертв среди верующих, посещавших пасхальные богослужения. Погибли по меньшей мере 259 человек.

Ранее власти Шри-Ланки подсчитали потери туристической отрасли из-за терактов. Кроме того, ряд стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до улучшения ситуации с безопасностью на острове.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик.

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