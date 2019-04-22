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На Шри-Ланке объявили траур по погибшим и ввели комендантский час

Сегодня, 12:31

Власти распорядились без задержек провести опознание жертв террористической атаки и передать тела родным

Фото: AFP

Власти Шри-Ланки объявили вторник, 23 апреля, днем траура по погибшим в результате взрывов в Коломбо. Об этом сообщил ланкийский новостной портал "Ньюсферст".

Отмечается, что "вторник, 23 апреля, объявлен в Шри-Ланке национальным днем траура". Государственные флаги на госучреждениях будут приспущены, на территории всей страны отменены развлекательные мероприятия. Кроме того, власти распорядились без задержек провести опознание жертв террористической атаки и передать тела родным.

Кроме того власти Шри-Ланки объявили о возобновлении в стране действия комендантского часа с 20:00 22 апреля до 04:00 23 апреля в связи с произошедшими терактами.

Ранее местное правительство уже вводило в стране комендантский час с 18:00 21 апреля до 06:00 22 апреля.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке в связи со взрывами, прогремевшими в стране в день католической Пасхи, полицейские арестовали 24 человека. Их подозревают в причастности к терактам.

Министр обороны Руван Виджевардена описал взрывы как террористический акт религиозных экстремистов. По его словам, большинство взрывов совершили террористы-смертники.

Ранее мы писали о том, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории островного государства Шри-Ланка, достигло 290 человек, число раненых составляет около 500 человек. 

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.


По предварительным данным украинского МИД, граждан страны среди жертв либо потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали. Также США подтвердили гибель американцев в терактах на Шри-Ланке. 

Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.

Отметим Шри-Ланка входит в топ-тем дня, об остальных темах смотрите в сюжете "Сегодня".


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Тег Шри-Ланка, теракт, траур

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Источник:

ТАСС

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