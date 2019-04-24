Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,69
30,01
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв: задержания подозреваемых продолжаются

Сегодня, 09:01

Число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 100 человек

Фото: AFP

Полиция крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо осуществила контролируемый взрыв устройства, которое было прикреплено к мотоциклу, оставленному рядом с кинотеатром "Савой". Об этом сообщил телеканал Sky News.

Тем временем, как сообщает агентство Reuters, число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 60 человек. Ранее сообщалось о 58 задержанных.

Как известно, число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории Шри-Ланки, достигло 359 человек. 

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Шри-Ланка, теракт, взрыв

Вы сейчас просматриваете новость " На Шри-Ланке прогремел новый взрыв: задержания подозреваемых продолжаются". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Теракты на Шри-Ланке: в расследовании взрывов участвуют сотрудники ФБР

Сегодня, 08:40

В результате серии взрывов погибли 359 человек

Серия терактов на Шри-Ланке: полиция задержала 58 подозреваемых

Сегодня, 07:36

Только за минувшие сутки копы арестовали 18 человек

Число погибших из-за взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 359 человек

Сегодня, 06:54

Ранее сообщалось о 321 жертве кровавых терактов

Храмы в Малайзии будут охранять после терактов на Шри-Ланке

Сегодня, 06:46

Речь идет об учреждениях различных вероисповеданий в Малайзии

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

20 продуктов, которые ни за что нельзя хранить в холодильнике

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги

Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа

Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы

Шестое массовое вымирание Земли начнется в 2100 году

Фролов выиграл суд у Началовой

Новый способ удаления царапин за 5 минут

В городе квадрокоптеры и дроны по самой низкой цене

Отечественная редиска и импортный лук: какими будут цены на овощи на Пасху

Сегодня, 07:00

Начали дешеветь овощи. Эксперты: ценопад начнется после майских

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

Вчера, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

Вчера, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Список дел для нового гаранта: государственные долги, суды и мир

22 апреля, 07:55

Сразу после выборов президенту нужно решать вопросы пенсий, судов и импичмента

Встреча Зеленского с Путиным: появился первый прогноз

Наш вес и рост влияют на продолжительность жизни

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?