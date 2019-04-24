На Шри-Ланке прогремел новый взрыв: задержания подозреваемых продолжаются

Число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 100 человек

Фото: AFP

Полиция крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо осуществила контролируемый взрыв устройства, которое было прикреплено к мотоциклу, оставленному рядом с кинотеатром "Савой". Об этом сообщил телеканал Sky News.

Тем временем, как сообщает агентство Reuters, число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 60 человек. Ранее сообщалось о 58 задержанных.

Как известно, число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории Шри-Ланки, достигло 359 человек.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Также мы писали, что в рамках расследования случившегося были задержаны 40 человек, в том числе водитель фургона, который предположительно использовался террористами-смертниками, а также владелец дома, где проживали некоторые из них.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На Шри-Ланке прогремел новый взрыв: задержания подозреваемых продолжаются". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"