На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

В районе инцидента продолжаются обыски

Фото: AFP

В пятницу, 26 апреля, на Шри-Ланке прогремело три новых взрыва. Инцидент произошел на востоке страны в городе Калмунай, где силы правопорядка проводили антитеррористическую операцию. Информации о погибших и пострадавших пока нет. В районе инцидента продолжаются обыски.

Ранее в пятницу сотрудники полиции и военнослужащие национальной армии Шри-Ланки были обстреляны в этом городе неизвестными во время рейдов по выявлению подпольных мастерских по изготовлению поясов смертников. В стране продолжается розыск 140 человек, подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"

Между тем власти страны в очередной (шестой) раз ввели комендантский час с 22:00 26 апреля до 04:00 27 апреля.

Занятия в школах и университетах Шри-Ланки отменены вплоть до 6 мая. Об этом сообщает в пятницу ланкийский интернет-портал "Ньюсферст". По его информации, такое решение было принято в пятницу на заседании Совета национальной безопасности, который прошел под председательством президента Майтрипалы Сирисены.

Школы в стране были закрыты на каникулы до 22 апреля, однако после серии взрывов, произошедших в Коломбо и других городах, каникулы были продлены до 28 апреля.

Совет безопасности также обратился к гражданам с просьбой воздержаться от торжеств по случаю предстоящего праздника 1 мая из-за текущей ситуации в стране.

Ранее власти Шри-Ланки подсчитали потери туристической отрасли из-за терактов. Кроме того, ряд стран рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок на Шри-Ланку до улучшения ситуации с безопасностью на острове.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Число погибших в результате серии терактов достигло 359 человек. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии. Ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:

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