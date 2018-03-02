На Шри-Ланке прошел грандиозный парад слонов

На спине у самого красивого из них находился ящик, в котором, по поверьям, хранятся мощи Будды

Зрелищный парад слонов прошел в столице Шри-Ланки – Коломбо.

Для жителей Шри-Ланки слон – символ священной мудрости. По легенде, белый слон приснился царицы Майи – матери Будды перед рождением великого сына. Животных для праздника привозят со всей страны. В этот раз в параде приняли участие 30 животных.

На самом и красивом из них – главный объект парада. Это пагода с ящиком, в котором, как считается, хранятся мощи Будды.

Будда Шакьямуни является духовным учителем и легендарным основателем буддизма, одной из трех мировых религий. При рождении он получил имя Сиддхаттха Готама. Предполагают, что Будда появился на свет в 563 году до н. э. или 623 году до н. э. на территории современного Непала. Рассказы о жизни религиозного деятеля и его последователей обобщили после его смерти ученики.

Напомним, в китайской провинции Ганьсу (уезд Цзинчуань) археологи нашли древнюю керамическую шкатулку. Находка уникальная, но внимание ученых со всего мира привлекла надпись на этом артефакте. Согласно расшифрованному тексту, монахами, которых звали Юнжань и Чжимин, были собраны более двух тысяч фрагментов шариры, зубов и костей Будды.

Ранее мы сообщали, что археологи нашли древнейшее захоронение верховного вождя майя.

Кроме этого, в Египте нашли захоронение мумий шестого века до нашей эры.