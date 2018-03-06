На Шри-Ланке ввели черезвычайное положение
Из-за конфликта мусульман и общин буддистов, в стране начались беспорядки
На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение, причиной тому стали беспорядки между религиозными общинами буддистов и мусульман, которые продолжаются уже несколько дней.
Правительство ввело ограничения, чтобы "принять суровые меры" против тех, кто провоцирует столкновения между общинами.
Ранее 5 марта в крупном шриланкийском городе Канди из-за беспорядков был введен комендантский час.
Конфликт между двумя общинами разгорелся в последний год после того, как буддисты обвинили мусульман в том, что те вынуждают людей принимать ислам и разрушают буддистские археологические памятники.
Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство будет выступать против усилий ЕС и ООН по расширению миграции по всему миру, поскольку "ислам скоро постучится в двери Центральной Европы".
Ранее в Чехии полиция задержала 70-летнего пенсионера. Он называл себя исламским экстремистом, а также организовал несколько аварий на железнодорожных путях.
Также в Австрии зафиксировано значительное число мусульман, принявших христианство. Три четверти из 750 крещенных в 2017 году совершеннолетних составляют выходцы из мусульманских стран