На Шри-Ланке ввели черезвычайное положение

На Шри-Ланке введено чрезвычайное положение, причиной тому стали беспорядки между религиозными общинами буддистов и мусульман, которые продолжаются уже несколько дней.

Правительство ввело ограничения, чтобы "принять суровые меры" против тех, кто провоцирует столкновения между общинами.

Ранее 5 марта в крупном шриланкийском городе Канди из-за беспорядков был введен комендантский час.

Конфликт между двумя общинами разгорелся в последний год после того, как буддисты обвинили мусульман в том, что те вынуждают людей принимать ислам и разрушают буддистские археологические памятники.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство будет выступать против усилий ЕС и ООН по расширению миграции по всему миру, поскольку "ислам скоро постучится в двери Центральной Европы".

Ранее в Чехии полиция задержала 70-летнего пенсионера. Он называл себя исламским экстремистом, а также организовал несколько аварий на железнодорожных путях.

Также в Австрии зафиксировано значительное число мусульман, принявших христианство. Три четверти из 750 крещенных в 2017 году совершеннолетних составляют выходцы из мусульманских стран