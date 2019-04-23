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На Шри-Ланке ввели режим ЧП

Сегодня, 04:05

Режим ЧП вводится для того, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности

Фото: Getty Images

На Шри-Ланке с полуночи 23 апреля начал действовать режим чрезвычайного положения, который власти страны решили ввести после серии кровавых терактов. О введении режима ЧП накануне информировала пресс-служба президента страны Майтрипала Сирисена.

В опубликованном заявлении говорится, что законы, касающиеся предотвращения терроризма, будут обнародованы в соответствии с чрезвычайным законодательством с полуночи.

Как отмечается в сообщении администрации, режим ЧП вводится для того, чтобы наделить полицию и вооруженные силы полномочиями, необходимыми для обеспечения общественной безопасности.

По данным местных СМИ, все частные католические школы на Шри-Ланке будут закрыты до 29 апреля.

Между тем, полиция Шри-Ланки задержала еще пятерых подозреваемых в связи с серией скоординированных взрывов в день католической Пасхи. Один из подозреваемых был задержан в ходе спецоперации в городе Кандане, при нем нашли устройства связи. Четыре человека были задержаны в городах Гампола и Катугастота. Таким образом число задержанных достигло 29 человек. 

Ранее мы писали о том, что число погибших в результате серии взрывов, прогремевших в воскресенье на территории островного государства Шри-Ланка, достигло 290 человек, число раненых составляет около 500 человек. 

Напомним, что объектами атаки стали три элитных отеля в столице Шри-Ланки (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли 21 апреля – в день празднования католиками Пасхи.


По предварительным данным украинского МИД, граждан страны среди жертв либо потерпевших нет – либо украинским дипломатам об этом не сообщали. Также США подтвердили гибель американцев в терактах на Шри-Ланке. 

Ранее появилась информация о том, что волну терактов на Шри-Ланке могли подготовить террористы-смертники радикального мусульманского объединения National Thowheeth Jama'ath. По данным местной полиции, предупреждение о возможных атаках на церкви появилось десять дней назад. Отмечается, что как минимум два взрыва действительно были совершены террористами-смертниками.

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Тег Шри-Ланка, взрывы, теракты, режим ЧП

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