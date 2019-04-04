На Тайване произошло еще одно мощное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 5,2 баллов
В южной части Тайваня произошло очередное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,2 баллов, сообщила сейсмологическая служба китайского острова.
Эпицентр подземных толчков находился в 36,9 километрах северо-западнее города Тайдун, а очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в городе Гаосюн, на территории уездов Пиндун, Хуалянь, Цзяы и ряде других населенных пунктов.
Отметим, что Тайвань с населением 23 миллионов человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии и подвержен частым ударам подземной стихии.
Напомним, 3 апреля еще одно землетрясение произошло на восточном побережье Тайваня. Тогда магнитуда подземных толчков составила 5,4 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Тайдун. Очаг стихии залегал на глубине 5 км.
Кроме того, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.
Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.
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