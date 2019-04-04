Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,45
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На Тайване произошло еще одно мощное землетрясение

Сегодня, 07:39

Магнитуда подземных толчков составила 5,2 баллов

Фото: Pixabay
На Тайване произошло еще одно мощное землетрясение //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/58a/1d9/5ca58a1d9a0ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/58a/1d9/5ca58a1d9a0ec.jpg Другие страны Магнитуда подземных толчков составила 5,2 баллов

В южной части Тайваня произошло очередное землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,2 баллов, сообщила сейсмологическая служба китайского острова.

Эпицентр подземных толчков находился в 36,9 километрах северо-западнее города Тайдун, а очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки ощущались в городе Гаосюн, на территории уездов Пиндун, Хуалянь, Цзяы и ряде других населенных пунктов.

Отметим, что Тайвань с населением 23 миллионов человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии и подвержен частым ударам подземной стихии.

Напомним, 3 апреля еще одно землетрясение произошло на восточном побережье Тайваня. Тогда магнитуда подземных толчков составила 5,4 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Тайдун. Очаг стихии залегал на глубине 5 км.

Кроме того, не так давно в Молуккском море недалеко от индонезийского острова Сулавеси был зафиксирован подземный толчок магнитудой шесть баллов по шкале Рихтера.

Также напомним, что 28 сентября 2018 года на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4 балла обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали тысячи человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Тайвань, землетрясение, остров, магнитуда

Вы сейчас просматриваете новость " На Тайване произошло еще одно мощное землетрясение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Землетрясение встряхнуло восточное побережье Тайваня

Вчера, 05:49

Эпицентр подземных толчков находился в 28 км к северо-западу от города Тайдун

Около Алеутских островов произошло землетрясение

Вчера, 03:40

Эпицентр подземных толчков находился в 31 км к северо-западу от этого острова

У берегов Бали произошло мощное землетрясение

2 апреля, 08:27

Магнитуда подземных толчков составила 5,1 балла

Землетрясение произошло возле побережья Маврикия

1 апреля, 23:59

Очаг подземных толчков залегал на глубине десять километров

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

"У нас разве война?": "Укрзализныця" угодила в новый скандал

Фото Возняцки и Бушар просто огонь. Шарапова тоже делала это

Жестокими убийцами бойца ВСУ на Харьковщине оказались подростки

Путин серьезно ошибся с Крымом: в России объяснили, что произошло

Ани Лорак порадовала фанатов неожиданным известием

Проклятие «Последнего героя»: Началова стала девятой жертвой

Катастрофа Ту-154 в Черном море: в России нашли новых виновных

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Загрузка...

Украинцы, которым задолжали зарплату, смогут не ходить на работу

Вчера, 07:51

В Министерстве соцполитики разработали новый законопроект, защищающий права работающих украинцев

Апрель — синоптикам не верь: прогноз погоды на весь месяц

Вчера, 07:38

Ожидаем прохладную первую половину, теплую вторую, дожди будут, но меньше нормы

Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины

Вчера, 07:00

У гаранта расходов на 300 млн грн, а у Зеленского — квартира в Крыму

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

2 апреля, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Полякова и "экс-виагра" поссорились в соцсетях из-за Зеленского

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?