На Тайване произошло землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 25,7 км

Фото: REUTERS/Tyrone Siu.

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у побережья Тайваня. Об этом сообщила сейсмологическая служба острова, зарегистрировавшая подземные толчки. Их эпицентр находился у береговой линии уезда Хуалянь, а очаг залегал на глубине 25,7 км.

Колебания почвы ощущались на территории уездов Наньтоу, Хуалянь, Илань, а также в городе Тайчжун. Данных о пострадавших и ущербе к этому часу не поступало.

Тайвань с населением 23 млн человек находится в одной из наиболее сейсмически активных зон Восточной Азии.

Напомним, в сентябре 2018 года в результате землетрясения на севере японского острова Хоккайдо погибло 30 человек. Девять человек пропало без вести, а около 400 были помещены в больницы.

Из-за стихии более 16 тысяч человек были перемещены во временные убежища, а без воды осталась 31 тысяча домохозяйств.

Ранее сообщалось, что в Мексике произошло землетрясение. Эпицентр стихии находился в 283 км к югу от города Пуэбла-де-Сарагоса.

Напомним, ранее землетрясение в 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

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