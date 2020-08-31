На Тайване воздушный змей унес в небо ребенка: видео

На Тайване во время Международного фестиваля воздушных змеев в городе Синьчжу унесло в небо трехлетнюю девочку.

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Как сообщает New York Times, инцидент произошел, когда малышка запуталась в ткани воздушного змея и поднялась в небо после резкого порыва ветра. Полет ребенка продолжался около 30 секунд, и за это время девочка поднялась на высоту не менее десяти метров.

К счастью, инцидент закончился благополучно – когда ветер утих, воздушный змей немного снизился и маленькую летунью смогли ухватить зрители. Ее осмотрели врачи, которые констатировали: она отделалась только испугом, а также царапинами на лице и шее.

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После этого инцидента проведение фестиваля решили приостановить.

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Напомним, ранее подобное происшествие случилось в Шотландии, однако тогда в "полет" отправился взрослый мужчина, который запускал воздушного змея вместе с друзьями.

Также мы сообщали о том, как в Японии во время фестиваля на толпу зрителей рухнул 700-килограммовый "участник" мероприятия. Тогда, после падения бамбуковой конструкции с высоты в 200 метров, пострадали четыре человека, среди которых один ребенок.

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