На острова в Тихом океане обрушился ураган самой сильной категории (видео)

В Тихом океане, где недавно нашли лодку с четырьмя изголодавшимися людьми, мощный ураган "Гарольд" унес 27 жизней. Он обрушился на тихоокеанские Соломоновы острова и на острова государства Вануату. Там шторм достиг пятой, самой сильной, категории. Он срывал крыши с домов, разрушал здания и рвал линии электросетей. Убытки еще не подсчитали. В марте на Вануату произошло мощное землетрясение. И все это происходит на фоне чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как жители Израиля пережили сильнейший тропический шторм.

Первым на себя удар стихии принял курорт Эйлат и другие населенные пункты юга страны – на Красном море случился сильный шторм, который нанес огромный ущерб пляжам и прибрежным кафе.

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В центральной части, в частности, в пустыне Негев выпала четверть годовой нормы осадков. В связи с наводнениями были закрыты природные парки.

На севере и в центре Израиля буря вырывала деревья с корнем, повредив линии электропередач и оставив многие населенные пункты без света. Кроме того, ветер обвалил стену дома, которая рухнула на 20-летнего мужчину – его состояние оценили как средне-тяжелое.

Также мы писали о том, как разрушительные ураганы бушевали в США.

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