Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,24
29,38
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

На острова в Тихом океане обрушился ураган самой сильной категории (видео)

7 апреля, 21:10

Сергей Пономаренко

Стихия прошлась по Вануату и Соломоновых островах

В Тихом океане, где недавно нашли лодку с четырьмя изголодавшимися людьми, мощный ураган "Гарольд" унес 27 жизней. Он обрушился на тихоокеанские Соломоновы острова и на острова государства Вануату. Там шторм достиг пятой, самой сильной, категории. Он срывал крыши с домов, разрушал здания и рвал линии электросетей. Убытки еще не подсчитали. В марте на Вануату произошло мощное землетрясение. И все это происходит на фоне чрезвычайного положения из-за коронавируса.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как жители Израиля пережили сильнейший тропический шторм.

Первым на себя удар стихии принял курорт Эйлат и другие населенные пункты юга страны – на Красном море случился сильный шторм, который нанес огромный ущерб пляжам и прибрежным кафе.

Реклама

В центральной части, в частности, в пустыне Негев выпала четверть годовой нормы осадков. В связи с наводнениями были закрыты природные парки.

В тренде
Коронавирус в Бельгии: выписанных из больниц за сутки впервые больше, чем поступивших

На севере и в центре Израиля буря вырывала деревья с корнем, повредив линии электропередач и оставив многие населенные пункты без света. Кроме того, ветер обвалил стену дома, которая рухнула на 20-летнего мужчину – его состояние оценили как средне-тяжелое.

Также мы писали о том, как разрушительные ураганы бушевали в США.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ураган Соломоновы Острова тихий окаен

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 7 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 7 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 7 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 7 апреля и все подробностиДругие страны
Ляшко извинился за
Ляшко извинился за "1600 новых случаев коронавируса в Китае": сколько их на самом делеУкраина
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем мире
От коронавируса умерли больше 40 тыс. человек во всем миреДругие страны
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗ
Количество инфицированных COVID-19 в мире приближается к одному миллиону – ВОЗДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...