На торжества в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств
Престол займет старший сын императора Акихито
Правительство Японии намерено пригласить на предстоящие 22 октября празднества по случаю вступления на престол нового императора глав 195 стран, с которыми Токио имеет дипломатические отношения. Об этом сообщили во вторник, 19 марта, на совещании оргкомитета мероприятий, связанных со сменой монарха.
Нынешний 85-летний император Акихито намерен по собственной просьбе уйти с престола 30 апреля в связи с преклонным возрастом. На следующий день престол займет его старший сын, 59-летний наследный принц Нарухито. Это будет сопровождаться небольшой гражданской церемонией с присутствием представителей трех ветвей власти: премьер-министра и членов правительства, председателей обеих палат парламента и руководства Верховного суда.
Основные традиционные ритуалы, связанные с вступлением нового императора на престол, состоятся в октябре. На их гражданскую часть, включая торжественный банкет, предполагается пригласить высоких представителей 195 стран.
Император Японии по конституции считается символом государства и единства народа, у него нет статуса главы государства в отличие от большинства других монархов. Он выполняет исключительно церемониальные функции, включая открытие сессии парламента и встречи с высокими иностранными гостями.
Напомним, жительница Японии Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле. Ее возраст составляет 116 лет и 66 дней.
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