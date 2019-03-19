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На торжества в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств

Сегодня, 09:29

Престол займет старший сын императора Акихито

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
На торжества в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/098/344/5c9098344cc09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/098/344/5c9098344cc09.jpg Другие страны Престол займет старший сын императора Акихито

Правительство Японии намерено пригласить на предстоящие 22 октября празднества по случаю вступления на престол нового императора глав 195 стран, с которыми Токио имеет дипломатические отношения. Об этом сообщили во вторник, 19 марта, на совещании оргкомитета мероприятий, связанных со сменой монарха. 

Нынешний 85-летний император Акихито намерен по собственной просьбе уйти с престола 30 апреля в связи с преклонным возрастом. На следующий день престол займет его старший сын, 59-летний наследный принц Нарухито. Это будет сопровождаться небольшой гражданской церемонией с присутствием представителей трех ветвей власти: премьер-министра и членов правительства, председателей обеих палат парламента и руководства Верховного суда.

Основные традиционные ритуалы, связанные с вступлением нового императора на престол, состоятся в октябре. На их гражданскую часть, включая торжественный банкет, предполагается пригласить высоких представителей 195 стран.

Император Японии по конституции считается символом государства и единства народа, у него нет статуса главы государства в отличие от большинства других монархов. Он выполняет исключительно церемониальные функции, включая открытие сессии парламента и встречи с высокими иностранными гостями.

Напомним, жительница Японии Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле. Ее возраст составляет 116 лет и 66 дней.

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Тег Япония, праздник, император, акихито

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ТАСС

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