На торжества в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств

Престол займет старший сын императора Акихито

Фото из открытых источников.

На торжества в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/098/344/5c9098344cc09.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/098/344/5c9098344cc09.jpg 2019-03-19T09:29:08+02:00 Другие страны Престол займет старший сын императора Акихито

Правительство Японии намерено пригласить на предстоящие 22 октября празднества по случаю вступления на престол нового императора глав 195 стран, с которыми Токио имеет дипломатические отношения. Об этом сообщили во вторник, 19 марта, на совещании оргкомитета мероприятий, связанных со сменой монарха.

Нынешний 85-летний император Акихито намерен по собственной просьбе уйти с престола 30 апреля в связи с преклонным возрастом. На следующий день престол займет его старший сын, 59-летний наследный принц Нарухито. Это будет сопровождаться небольшой гражданской церемонией с присутствием представителей трех ветвей власти: премьер-министра и членов правительства, председателей обеих палат парламента и руководства Верховного суда.

Основные традиционные ритуалы, связанные с вступлением нового императора на престол, состоятся в октябре. На их гражданскую часть, включая торжественный банкет, предполагается пригласить высоких представителей 195 стран.

Император Японии по конституции считается символом государства и единства народа, у него нет статуса главы государства в отличие от большинства других монархов. Он выполняет исключительно церемониальные функции, включая открытие сессии парламента и встречи с высокими иностранными гостями.

Напомним, жительница Японии Кане Танака официально признана самым старым человеком на Земле. Ее возраст составляет 116 лет и 66 дней.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На торжества в честь нового императора Японии пригласят глав 195 государств". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.