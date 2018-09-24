На Тунис обрушился самый мощный ливень в истории: есть жертвы

Сегодня, 17:15

Проливные дожди спровоцировали наводнение в северо-восточной провинции Набуль, где стихия нанесла огромный ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре

Фото: AFP
Фото: AFP

На Тунис обрушился ливень, который власти страны уже окрестили самым мощным в истории страны – за день выпала половина годовой нормы осадков. Жертвами стихии по последней информации стали пять человек.

Проливные дожди спровоцировали наводнение – из расположенных на побережье Средиземного моря отелей пришлось эвакуировать десятки туристов.

Сильнее остальных пострадала северо-восточная провинция Набуль – очевидцы рассказывают о мощных потоках воды, которые сносили на свое пути все, включая автомобили.

Нанесен колоссальный ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре – повреждены мосты и дороги.

Правительство привлекло к поисково-спасательным работам армию и полицию, а премьер-министр Туниса Юсеф Шахед уже посетил пострадавшие районы и обещал предоставить любую помощь потерпевшим согражданам.

Напомним, что в аналогичной ситуации из-за паводков оказалось и село Битков  в Ивано-Франковской области, единственный мост к которому буквально рассыпается на глазах.

Кроме того, этим летом мы сообщали и о трагедии в Израиле, где в результате паводка унесло автобус с группой студентов, часть из которых погибла.

Также сообщалось и проливных дождях в Болгарии, которые вызвали наводнение в районе города Тетевен.
Тунис, погода, наводнение, ливни, стихийное бедствие
Источник:

"Сегодня"

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