На турецкий курорт обрушились смерчи: есть пострадавшие

Сегодня, 13:02

Для Анталии смерчи явление довольно редкое – последний раз их наблюдали здесь три года назад


У отдыхающих в Анталии появилась возможность стать очевидцами редкого для этого региона пугающего зрелища – около города Галипаша образовались 30-метровые смерчи.

Один вихрь даже разбросал припаркованные неподалеку пляжа автомобили.

В результате один мужчина пострадал – он отдыхал в автоприцепе, когда на него обрушилась стихия. Потерпевшего госпитализировали.

Большинство туристов покинули побережье и снимали непогоду на телефоны.

Стоит отметить, что для Анталии смерчи явление довольно редкое. Последний раз их наблюдали здесь три года назад.

Напомним, что несколько месяцев назад смерчи обрушились на Крым. Сперва его наблюдали 30 августа в селе Широком Симферопольского района, а позже, 7 сентября, его зафиксировали в Феодосии.

Кроме того, очевидцами смерча стали и украинцы – необычное природное явление заметили в Азовском море на большом расстоянии от берега Кирилловки.

Стоит отметить, что, по словам экспертов, в южной части Украины станут все чаще проноситься смерчи. Они называют это результатом резкого перепада температур.
Турция, непогода, анталия, смерч, стихийное бедствие, торнадо
Источник:

"Сегодня"

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