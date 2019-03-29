На турецком базаре торговцы воссоздали сцену фильма "Мэри Поппинс, до свидания": видео

Один из промышленных зонтиков начало поднимать в воздух, трое мужчин бросились, чтобы удержать его

На турецком базаре торговцы воссоздали сцену фильма "Мэри Поппинс, до свидания": видео 2019-03-29T02:37:00+02:00 Другие страны Один из промышленных зонтиков начало поднимать в воздух, трое мужчин бросились, чтобы удержать его

На турецком базаре торговцы воссоздали сцену фильма "Мэри Поппинс, до свидания". Рабочий день был в разгаре, когда начался сильный ветер.

Один из промышленных зонтиков начало поднимать в воздух. Трое мужчин бросились, чтобы удержать его. И стихия в какой-то момент победила. И торговец продуктами в буквальном смысле улетел. Воздушное путешествие прервал, спрыгнув с трехметровой высоты. Травмировал лодыжку. А вот его коллега получил серьезные ранения. Падая, зонтик сильно ударил его. Мужчину забрали с травмами в больницу.

Ранее сообщалось, что сильный порыв ветра оторвал от земли в штате Нью-Йорк детский надувной воздушный замок, который по приземлении начал вращаться и травмировал 13 человек. "Внутри аттракциона в момент инцидента находились дети, – рассказал полицейский Эрик Ивенсен. – Приземлившись, воздушный замок покатился; несколько человек пострадали".

По словам полицейского, виновные могут понести административную ответственность. Участники инцидента отделались легкими ушибами и были доставлены в местные клиники.

Также мы писали, что во время разгула стихии в Украине ветер поднял в воздух автобус с людьми.

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