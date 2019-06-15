На турецком курорте произошло ДТП с туристами: есть пострадавшие

В результате аварии пострадали 11 человек

Фото: twitter.com/FinikeTV.

На следующий день после того, как в Турции перевернулся автобус с детьми, на юге страны произошла новая дорожная авария, в результате которой пострадали не менее одиннадцати человек.

В ДТП, которое случилось 15 июня в провинции Анталья, попал туристический микроавтобус – он столкнулся с автомобилем на трассе Кумлуджа — Анталья утром 15 июня, пишет издание Milliyet.

Пострадавших в результате произошедшего доставили в больницы населенных пунктов Кумлуджа и Финике.

Власти начали расследование случившегося.

Напомним, что на прошлой неделе на Турцию обрушились ливни, которые вызвали наводнение. В частности, в Анталии зафиксировали рекордно высокое количество осадков, вследствие чего дороги превратились в реки. Из-за непогоды погибли, по меньшей мере, четыре человека и еще десятки пострадали.

Мы также писали о взрыве, который прогремел 13 июня в частной больнице Анталии. Из-за случившегося один человек погиб и еще трое получили травмы различной тяжести. По предварительным данным, источником взрыва стала климатическая установка.

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