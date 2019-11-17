На улицы Гонконга вышли военные, чтобы провести уборку

Фото: REUTERS/Adnan Abidi

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Солдаты Народно-освободительной армии Китая приняли участие в уборке улиц в Гонконге после массовых акций протеста.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"В Гонконге солдаты китайской Народно-освободительной армии (НОА) помогали в уборке улиц после антиправительственных протестов. В субботу, 16 ноября, десятки одетых в футболки и шорты китайских военнослужащих убирали баррикады и камни на территории возле Гонконгского баптистского университета. Вместе с ними в уборке приняли участие сотни местных жителей", – говорится в сообщении.

Как отмечается, многие жители Гонконга восприняли эту акцию как скрытую демонстрацию силы Пекином, опасаясь, что центральная власть КНР может привлечь военных к подавлению протестов.

Представитель местного правительства сообщил, что власти Гонконга не просили солдат НОА о помощи – инициатива по уборке исходила от военных. По закону местная администрация может обратиться за военной помощью к Пекину, если сама не справится с акциями оппозиции. Однако пока таких обращений не поступало.

В Гонконге располагаются около десяти тысяч солдат НОА, уточняет DW. Эксперты считают маловероятным использование Пекином армии для подавления протестов, поскольку это вызовет негативную реакцию в мире.

Как сообщалось, Си Цзиньпин на саммите стран БРИКС призвал прекратить насилие в Гонконге. Лидер КНР также подчеркнул, что его страна настроена защищать национальный суверенитет и безопасность и противодействовать любому иностранному вмешательству в дела этого региона Китая.

Ранее сообщалось, что не менее 64 человек получили ранения в Гонконге во время массовых антиправительственных выступлений, которые обернулись беспорядками.

Напомним, власти Гонконга, где уже несколько месяцев не утихают беспорядки из-за скандального законопроекта об экстрадиции, официально отозвали эту инициативу.

Под давлением общественности глава администрации Гонконга Керри Лэм сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну антиправительственных протестов – сейчас демонстранты выступают против недавно принятого запрета на ношение масок в ходе акций протеста.

Поправку об экстрадиции в законодательство Гонконга было решено внести после того, как Тайвань потребовал у властей специального округа выдать 20-летнего студента Чэнь Тунцзя – парня обвинили в убийстве своей беременной девушки.

Когда непопулярный закон отозвали, Тунцзя освободили из тюрьмы. Он принес публичные извинения семье убитой девушки, назвав содеянное "самой ужасной ошибкой", которую уже нельзя исправить. Помимо того, он согласился добровольно сдаться властям Тайваня, чтобы понести заслуженное наказание.

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