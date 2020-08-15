На упаковке бразильской курятины обнаружили коронавирус: в ВОЗ удивлены

Филиппины временно запретили ввоз бразильской курятины, ведь коронавирирус был обнаружен на упаковках аналогичной продукции, поставленной в Китай. Об этом пишет Reuters.

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Срок действия запрета не уточняется. На Бразилию приходится порядка 20% филиппинского импорта курицы.

Ранее South China Morning Post сообщила об обнаружении властями коронавирусной инфекции на упаковках курятины из Бразилии. При этом новых ограничений на импорт из Бразилии пока не вводится.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сейчас не известны случаи заражения коронавирусом через продукты. "Вирус погибает в результате приготовления пищи, и ВОЗ издала специальные рекомендации относительно того, как обеспечивать продовольственную безопасность", — отметили в организации.

Тем временем, в связи с новым антирекордом по коронавирусу в Украине президент Владимир Зеленский призвал еще больше усилить информирование граждан о мерах соблюдения карантина, ведь эпидемия в Украине усиливается с каждым днем.

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