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На упаковке бразильской курятины обнаружили коронавирус: в ВОЗ удивлены

15 августа, 00:58

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Филиппины запретили ввоз бразильской курицы из-за обнаружения коронавируса

Филиппины временно запретили ввоз бразильской курятины, ведь коронавирирус был обнаружен на упаковках аналогичной продукции, поставленной в Китай. Об этом пишет Reuters.

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Срок действия запрета не уточняется. На Бразилию приходится порядка 20% филиппинского импорта курицы.

Ранее South China Morning Post сообщила об обнаружении властями коронавирусной инфекции на упаковках курятины из Бразилии. При этом новых ограничений на импорт из Бразилии пока не вводится.

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Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сейчас не известны случаи заражения коронавирусом через продукты. "Вирус погибает в результате приготовления пищи, и ВОЗ издала специальные рекомендации относительно того, как обеспечивать продовольственную безопасность", — отметили в организации.

Тем временем, в связи с новым антирекордом по коронавирусу в Украине президент Владимир Зеленский призвал еще больше усилить информирование граждан о мерах соблюдения карантина, ведь эпидемия в Украине усиливается с каждым днем.

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Бразилия Филиппины ВОЗ курятина коронавирус

Источник: ТАСС

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