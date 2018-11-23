На волосок от смерти: у лайнера со 127 людьми на борту отпало шасси при посадке

В результате случившегося самолет упал на бок прямо на взлетно-посадочной полосе

Администрация боливийского аэропорта Эль-Альто сообщила о чрезвычайном происшествии во время экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании Peruvian Airlines, который летел из перуанского города Куско.

Как пишет BBC, 22 ноября у лайнера Boeing 737, на борту которого находились 127 человек – 122 пассажира и 5 членов экипажа, – при приземлении лопнуло и отвалилось шасси. В результате случившегося самолет упал на бок прямо на взлетно-посадочной полосе.

Несмотря на это, местные чиновники утверждают, что в ходе инцидента никто не пострадал, однако после этого воздушная гавань была закрыта на несколько часов, а авиарейсы отменены.

К месту аварии был подогнан кран, чтобы снять самолет со взлетно-посадочной полосы.

В пресс-службе авиаперевозчика сообщили о начале расследования и о том, что на данный причина инцидента неизвестна.

Напомним, что летом из-за неисправности управления передней стойки шасси в московском аэропорту "Внуково" экстренно сел самолет из Турции с 335 пассажирами на борту.

Также сообщалось. что спасатели нашли обломок шасси на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air в Индонезии.