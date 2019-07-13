На востоке Афганистана прогремел взрыв: есть погибший и раненые

Взрывное устройство было приведено в действие в одном из районов города Джелалабад

Фото: Pajhwok Afghan News / Twitter.

Один сотрудник полиции погиб, еще двое получили ранения в результате взрыва, прогремевшего в субботу в провинции Нангархар на востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Пажвок со ссылкой на местные власти.

По их данным, взрывное устройство было приведено в действие в одном из районов города Джелалабад. Других подробностей не приводится.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в апреле талибы атаковали американских военных в Афганистане.

По меньшей мере четыре мирных жителя погибли, трое были ранены вследствие взрыва, прогремевшего 31 мая в Кабуле, столице Афганистана. По данным МВД страны, сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Ранения также получили четверо американских военнослужащих.

5 июля по меньшей мере 21 человек пострадал в результате взрыва в одной из мечетей Газни.

Мы также писали, что министерство обороны США подготовило план, предусматривающий вывод американских войск из Афганистана в течение трех-пяти лет. Пентагон обсудил этот план с союзниками в Европе, которые отреагировали в целом в позитивном ключе. Предлагается в ближайшие месяцы сократить вдвое численность контингента США в Афганистане, которое составляет 14 тысяч военнослужащих.

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