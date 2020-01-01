На востоке Австралии из-за лесных пожара на пляжах заблокированы тысячи людей

Военные корабли доставят им продукты и воду. Также начнется эвакуация людей с пляжей на вертолетах

Фото6 George Mills/Social Media via REUTERS

На востоке Австралии из-за лесных пожаров на пляжах заблокированы тысячи людей.

Как сообщает Deutsche Welle, правительство объявило, что направило помощь пострадавшим.

Сегодня продукты питания и воду доставят военные корабли. Однако до прибрежных городков в штате Виктория они доберутся не раньше четверга или даже пятницы.

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Кроме того, начнется эвакуация людей с пляжей на вертолетах.

Самые крупные пожары бушуют вблизи городе Маллакута в Виктории, расположенного в 500 км к востоку от Мельбурна. Там на местных пляжах заблокированы, по приблизительным подсчетам, четыре тысячи человек, которые спасались от огня.

Ранее стало известно, что в Австралии в результате масштабных лесных пожаров погибли еще два человека. Таким образом, общее количество жертв достигло 12. Также около 4000 человек заблокированы пламенем на пляже города Маллакута.

Напомним, вследствие пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

Кроме того, небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Видео: Reuters

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