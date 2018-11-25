На востоке Эквадора оползень сошел на жилые дома: девять человек погибли

Еще восемь человек из-за непогоды пострадали

В районе Лимон-Инданса в провинции Морона-Сантьяго на востоке Эквадора оползень сошел на жилые дома. Погибли не менее девяти человек, сообщили в спасательной службе южноамериканской страны.

Кроме того, по данный ведомства, к настоящему времени известно еще о восьми пострадавших. Еще четверо человек пропали без вести. Также оползень разрушил не менее пяти домов.

Сейчас на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, недавно в бразильском штате Рио-де-Жанейро сошел оползень, в результате чего погибли 14 человек.Среди жертв были трое детей и две пожилые женщины. Из-под обломков спасателям удалось достать 11 пострадавших. Еще минимум четверо числятся пропавшими без вести. Также в результате происшествия было повреждено 9 домов.

Ранее из-за ливневых дождей на Филиппинах сошел оползень, в результате чего погибли более 20 человек.

А в Италии жертвами оползня стали четыре человека. Жертвы получили травмы несовместимые с жизнью, поэтому медики, прибывшие на место происшествия, лишь констатировали их смерть.