На выборах президента Грузии побеждает "француженка"

Сегодня, 19:20

Независимому кандидату Саломе Зурабишвили прочат от 55% до 58% голосов избирателей

Фото: AFP
Фото: AFP

Кандидату от объединенной оппозиции и соратнику экс-президента Саакашвили Григолу Вашадзе не удалось победить на выборах президента Грузии – он отстает от своей соперницы, независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которую поддержала правящая партия "Грузинская мечта".

Последняя родилась в Париже и, помимо грузинского, обладает еще и французским гражданством. Согласно результатам экзит-поллов, опубликованным центром Gallup, Зурабишвили набирает 58% голосов, тогда как ее конкурент – лишь 42%, сообщает BBC.

С несколько меньшим отрывом – 55% против 45%, – но все равно лидирует она и по результатам экзит-поллов от телеканала "Рустави-2".

В то же время окончательные результаты огласят позже.

Напомним, что нынешние президентские выборы станут для Грузии последними, которые проводятся путем прямого голосования. В следующий раз, в 2023 году, глава государства будет избираться Избирательной коллегией.

Также мы писали, что новая конституция Грузии существенно ограничит полномочия президента, который уже не будет осуществлять внешнюю политику государства, а также не сможет назначать послов и судей.

Ранее мы сообщали, что Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили набрали в первом туре выборов наибольшее количество голосов
Грузия, выборы президента, Вашадзе, Зурабишвили, Саломе Зурабишвили
Источник:

"Сегодня"

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