На Ямайке и в Коста-Рике зафиксировали первые смертельные случаи заражения коронавирусом

Один из умерших несколько дней назад вернулся из поездки в США.

Первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован на Ямайке. Об этом сообщает министерство здравоохранения карибской страны.

По данным ведомства, умерший — 79-летний местный житель, который несколько дней назад вернулся из поездки в США.

Также первый летальный исход после заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Коста-Рике. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

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По его данным, умерший — 87-летний мужчина, его гражданство не уточняется.

Также первые три случая заражения коронавирусом нового типа зарегистрированы на Маврикии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства государства.

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"Речь идет о трех гражданах Маврикия 21, 25 и 59 лет, которые недавно вернулись в страну, — говорится в тексте. — Двое работали на круизных лайнерах, а один вернулся из Великобритании".

Ранее мы сообщали, что произошла первая смерть в Португалии: умерший от коронавируса массажист оказался другом знаменитого тренера.

Также, возможно, первый в Китае случай заражения коронавирусом COVID-19 датируется 17-м ноября 2019 года, а не декабрем, как официально сообщалось ранее.

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