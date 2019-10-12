На Японию надвигается супертайфун: свыше 750 тысяч домов остались без света

Тайфун "Хагибис" надвигается на Японию / Фото: Getty Images

Свыше 750 тысяч домов остались без электроснабжения в соседней с Токио префектуре Тиба. Об этом сообщила в субботу столичная компания-оператор Tokyo Electric Power (TEPCO). В данный момент ее специалисты пытаются выяснить причины масштабного отключения электроэнергии. Тем временем к префектуре Тиба, расположенной на восточном побережье страны, приближается тайфун "Хагибис". Удар стихии уже стал причиной разрушений: по меньшей мере один частный коттедж в Тибе был разрушен порывами шквального ветра, четверо его жителей пострадали.

Национальное метеорологическое управление Японии сравнивает "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году обрушился на японские территории и унес жизни свыше 1,2 тысячи человек. Специалисты указывают на высокую вероятность выпадения рекордных осадков и угрозу возникновения оползней и разливов рек. Местных жителей призывают заблаговременно принять надлежащие меры безопасности и без крайней необходимости не выходить из дома.

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Тайфун "Хагибис" в настоящее время движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в его центральной части доходят до 55 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет около 21:00 по местному времени (15:00 мск). Непогода также стала причиной отмены матчей Кубка мира по регби и переноса квалификационных заездов Гран-при Японии чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". К эвакуации в связи с приближением тайфуна готовятся почти 10 млн человек в центральной части страны.

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