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На Японию обрушился мощный тайфун: фото, видео

6 сентября, 13:47

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Стихия бушует на южных островах страны

На южные острова Японии второй раз за неделю обрушился мощный тайфун "Хайшен". Из-за стихии люди остались без электричества, а с некоторых домов сорвало крыши.

Видео: Reuters
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Как сообщает Associated Press, в связи с ситуацией правительство Японии предупредило об эвакуации более 50 тысяч жителей островов Окинава и Кюсю. В частности, речь идет о префектурах Кагосима и Нагасаки. Людей там пока не эвакуируют, но просят запастись едой и водой.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

Кроме того, тайфун уже двигается на север – в зону, уязвимую для наводнений и оползней. А тем временем несколько рек на острове Кюсю находятся под угрозой разлива.

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Фото: Reuters

Фото: Reuters

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Напомним, не так давно миллионы людей оказались без света из-за урагана "Исайя" в США. Непогода затронула все восточное побережье страны, от Северной Каролины до Нью-Джерси.

Кроме того, ранее Соединенные Штаты столкнулись с другим ураганом – "Ханной", из-за которого в Техасе даже была объявлена чрезвычайная ситуация.

Видео: Reuters
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фото видео Япония стихия эвакуация тайфун
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