На юге Ирана произошло мощное землетрясение
Магнитуда подземных толчков составила 5,4
Южную часть Ирана сегодня ночью встрянуло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на берегу Персидского залива в 160 километрах юго-западнее портового города Бендер-Аббас (административный центр провинции Хормозган). На данный момент сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
Кроме того, землетрясение произошло в пятницу в Афинах, вызвав панику среди населения. Магнитуда подземного толчка составила 5,1-5,3.
Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.
Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".
Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На юге Ирана произошло мощное землетрясение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали
Столицу Греции встряхнуло сильное землетрясение
По словам очевидцев, было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома