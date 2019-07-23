Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На юге Ирана произошло мощное землетрясение

23 июля, 07:28

Магнитуда подземных толчков составила 5,4

Фото: AFP

Южную часть Ирана сегодня ночью встрянуло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился на берегу Персидского залива в 160 километрах юго-западнее портового города Бендер-Аббас (административный центр провинции Хормозган). На данный момент сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Кроме того, землетрясение произошло в пятницу в Афинах, вызвав панику среди населения. Магнитуда подземного толчка составила 5,1-5,3.

Напомним, недавно землетрясение магнитудой 5,2 произошло в зоне Андаманских и Никобарских островов, союзной территории Индии в Бенгальском заливе. Эпицентр подземных толчков находился в 270 км восточнее Порт-Блэра — административного центра и крупнейшего города архипелага.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 баллов по шкале Рихтера произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждений. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

Смотрите видео: Разрушительное землетрясение всколыхнуло Японию:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, землетрясение, магнитуда, подземные толчки

Вы сейчас просматриваете новость " На юге Ирана произошло мощное землетрясение". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Индонезии произошло мощное землетрясение

Вчера, 14:08

Данные о разрушениях, пострадавших и угрозе цунами не поступали

Новой Зеландией "прокатилось" землетрясение

Вчера, 08:45

Землетрясение почувствовали около 4 тысяч человек

Столицу Греции встряхнуло сильное землетрясение

19 июля, 15:11

По словам очевидцев, было ощущение, что поднимается пол и двигаются стены дома

Около острова Гуам произошло землетрясение магнитудой 5,6

17 июля, 02:42

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 100 км к югу от населенного пункта Меризо

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Какао - кладезь витаминов: главные плюсы продукта

Прорыв в Технион: антибиотики станут персонализированными

​Отечественные ученые совершили прорыв

Израильские ученые разработали модель матки человека

9 простых способов показать свою любовь мужчине

Цифровой КСК: кому интересно и чего ожидать

Испортят любую кухню: Главные ошибки

5 привычек для постоянной чистоты в доме

Уловки, которые сделают маленькую гостиную больше

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

15 красавиц российского кино

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

Вчера, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза

Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь