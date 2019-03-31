На юге Израиля у границы с сектором Газа завыли сирены воздушной тревоги
Израильские военные засекли пять запусков ракет по Израилю из сектора Газа
Запуски пяти ракет по Израилю из сектора газа были зафиксированы в воскресенье израильскими военными. Об этом сообщила армейская пресс-служба после срабатывания сирен ПВО в граничащем с сектором Газа региональном совете Эшколь ранее в тот же день.
"Вслед за срабатыванием сирен в Эшколе были идентифицированы запуски пяти ракет из сектора Газа по израильской территории", — говорится в распространенном военными коммюнике. Ранее пресс-служба сообщила о срабатывании сирен ПВО в региональном совете Эшколь, который граничит с палестинским приморским анклавом. Сообщений о пострадавших или ущербе в результате инцидента не поступало.
В субботу четверо палестинцев погибли и 316 пострадали в результате столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа у границы с Израилем. Десятки тысяч жителей прибрежного анклава собрались в течение дня вблизи заградительной полосы с еврейским государством, чтобы принять участие в шествиях, приуроченных к годовщине "Марша возвращения" — акции протеста против длящейся 12 лет блокады сектора.
Напомним, что очередной виток напряженности вокруг Газы начался с того, что утром 25 марта выпущенная из сектора ракета попала в жилой дом в поселении Мишмерет севернее Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей.
Как мы писали, в ответ на это израильская армия вечером того же дня начала наносить удары по позициям контролирующей сектор группировки ХАМАС.
Кроме того, вечером, после того, как группировки заявили о прекращении огня, израильские военные сообщили о том, что южные районы государства были атакованы десятками ракет . В ответ военные поразили 15 целей в Газе и продолжили наносить удары по позициям ХАМАС, в том числе с использованием танков и вертолетов.
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