На Южную Азию обрушился сильнейший муссон за последние 10 лет: от ударов молний погиб 51 человек

Власти заявили, что окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

По меньшей мере 51 человек погиб от ударов молний с минувшего вторника в индийских штатах Бихар и Джаркханд, в которых идут мощные ливни с грозами. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что 39 человек погибли в Бихаре и 12 – в Джаркханде. Кроме того, еще несколько человек получили травмы. Власти заявили, что окажут материальную помощь семьям погибших и пострадавшим.

В конце июня в Южную Азию пришел муссон, который стал одним из самых сильных за последние 10 лет. Проливные дожди с грозами вызвали проблемы с транспортным сообщением, обрушения зданий и многочленные несчастные случаи, в том числе от ударов молний.

Напомним, ранее мы писали, что восемь человек пострадали от удара молнии на пляже в американском штате Флорида. Один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое. Еще семь человек получили легкие ранения, угрозы их жизням нет.

Кроме того, в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации и оно сгорело. Об этом сообщил народный депутат Вадим Денисенко. Также он отметил, что на первый взгляд, на восстановление сгоревшего здания необходимо 10 миллионов гривен.

Также, в Ровенской области во время грозы сгорел дом полицейского, в который ударила молния. Люди успели спастись, однако жить им теперь негде. Пострадавшие винят спасателей в том, что те слишком долго ехали на их вызов. Пожарные, в свою очередь, признали, что задержались с прибытием.

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