На Южную Корею надвигается супертайфун

/ Фото: windy.com

Власти Республики Корея готовятся к новому тайфуну "Хагибис", который может обрушиться на страну 10 октября. Как сообщила национальная метеорологическая администрация, сейчас тайфун находится в 550 км к востоку от острова Гуам в Тихом океане, двигаясь на запад со скоростью 27 км/ч.

Давление в центре тайфуна составляет 915 гектопаскалей, скорость ветра достигает 133 км/ч. Ожидается, что к четвергу она увеличится до 180 км/ч.

Несмотря на то, что пока тайфун движется на японский остров Кюсю, он может сменить направление в любой момент и направиться на Корейский полуостров. В любом случае, отмечают метеорологи, огромный атмосферный фронт окажет влияние на южную часть Кореи в период с 10 по 12 октября.

Реклама

"Хагибис" может стать самым мощным и крупным тайфуном в этом году, — рассказал телеканалу KBS представитель метеорологической администрации. — В Сеуле внимательно следят за развитием ситуации, поскольку тайфун может оказать значительное влияние на страну из-за его огромного размера".

В случае, если "Хагибис" достигнет территории Корейского полуострова, он станет восьмым по счету в текущем году. Это рекордное число тайфунов, обрушивавшихся на Корею за год за всю историю метеонаблюдений, ведущихся с 1959 года.

В тренде ЕС даст ответ по вопросу соглашения о Brexit: Макрон назвал сроки

Ранее в Южной Корее тайфун "Митаг" унес жизни четырех человек.

Напомним, недавно на юг и юго-запад Японии обрушился мощный тайфун "Тапа". Из-за стихии в стране пострадали по крайней мере 30 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама