Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

На Японию обрушились мощные ливни: объявлен максимальный уровень угрозы

20 июля, 08:04

Более 35 тысяч местных жителей призвали к добровольной эвакуации

Фото: AFP

На западе Японии объявили максимальный уровень угрозы из-за ливневых дождей. Как рассказали в национальном метеорологическом управлении страны, это касается в первую очередь префектуры Нагасаки.

В связи с угрозой рекомендацию покинуть свои дома получили более 35 тысяч человек. Местных жителей призывают не дожидаться обязательной эвакуации и добровольно перемещаться в специально организованные эвакуационные центры. 

Как рассказали японские метеорологи, эти ливни могут привести к серьезным оползням и разливам рек в регионе.

Напомним, в начале этого месяца мощные ливневые дожди обрушились на юго-западные японские острова Кюсю и Сикоку. Тогда из-за непогоды к эвакуации были вынуждены прибегнуть более миллиона человек. Стихия тогда уже привела к жертвам – в городе Кагосима в среду погибла пожилая женщина. Она не успела покинуть свой дом, который был раздавлен оползнем,


Также мы сообщали, что прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Япония, эвакуация, угроза, ливни

Вы сейчас просматриваете новость " На Японию обрушились мощные ливни: объявлен максимальный уровень угрозы". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В крупнейшем городе Индии из-за дождей рухнул дом: есть погибшие

16 июля, 17:50

Живыми из-под завалов в Мумбаи удалось извлечь лишь восемь человек

На Пакистан обрушился ливень: десятки людей унесло водой

16 июля, 16:50

Спасатели даже не надеются найти потерпевших живыми

Масштабное наводнение в Китае: десятки погибших, фото, видео

12 июля, 13:40

Ущерб от непогоды на юге Поднебесной уже оценивается в 7,8 млрд долларов, но стихия не планирует отступать

Когда уйдут дожди и потеплеет: прогноз погоды на пять дней

11 июля, 18:22

Украина находится под действием атмосферного фронта, который определил границы теплого воздуха

Оксана Мороз — о виртуальных кладбищах и вымирании Facebook

Названы пять продуктов, разрушающих женское здоровье

Найден эффективный способ борьбы с животом

Как есть жареную картошку и не толстеть

Загадочное каменное ядро обнаружили археологи в Атырау

Сколько денег понадобится, чтобы начать новое дело?

Как интенсивность Эль-Ниньо росла в течение последних 400 лет

10 вещей, о которых не стоит говорить на первом свидании

Топ-10 пород собак для ленивых хозяев

Посмотрите на летные испытания электросамолета Lilium

15 красавиц российского кино

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

Вчера, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

"Фокусы" теневой экономики: за что мы должны быть ей благодарны

18 июля, 07:51

В МЭРТ считают, что уровень теневой экономики снижается, эксперты сомневаются в правильности расчетов

Летняя экономия аукнется к зиме: как скажется на платежках снижение цены на газ

18 июля, 07:14

Газ упал в цене еще на 65 коп. за куб. м. Эксперты: ждем подорожания

Как правильно проголосовать. Памятка избирателю

18 июля, 07:08

Все, что нужно знать о дне голосования

Ученые назвали новую опасность смартфонов

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Наталья Водянова показала стройные ноги
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь