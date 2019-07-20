На Японию обрушились мощные ливни: объявлен максимальный уровень угрозы

Более 35 тысяч местных жителей призвали к добровольной эвакуации

Фото: AFP

На западе Японии объявили максимальный уровень угрозы из-за ливневых дождей. Как рассказали в национальном метеорологическом управлении страны, это касается в первую очередь префектуры Нагасаки.

В связи с угрозой рекомендацию покинуть свои дома получили более 35 тысяч человек. Местных жителей призывают не дожидаться обязательной эвакуации и добровольно перемещаться в специально организованные эвакуационные центры.

Как рассказали японские метеорологи, эти ливни могут привести к серьезным оползням и разливам рек в регионе.

Напомним, в начале этого месяца мощные ливневые дожди обрушились на юго-западные японские острова Кюсю и Сикоку. Тогда из-за непогоды к эвакуации были вынуждены прибегнуть более миллиона человек. Стихия тогда уже привела к жертвам – в городе Кагосима в среду погибла пожилая женщина. Она не успела покинуть свой дом, который был раздавлен оползнем,

Также мы сообщали, что прошлой осенью на японском острове Хоккайдо произошло мощное землетрясение магнитудой 6,6 балла, которое унесло жизни 30 человек и более сотни пострадали.

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