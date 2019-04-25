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На западе Шри-Ланки прогремел еще один взрыв

Сегодня, 07:41

В результате предыдущих взрывов в стране погибли 359 людей

В Шри-Ланке задержаны 40 подозреваемых в подготовке терактов
В Шри-Ланке задержаны 40 подозреваемых в подготовке терактов. Фото: AFP

На западе Шри-Ланки, в районе города Пугода, прогремел новый взрыв. На данный момент информация о пострадавших в результате взрыва не поступала, сообщают местные СМИ.

Отмечено, что взрыв небольшой мощности произошел неподалеку от городского суда. 

Тем временем, как сообщает агентство Reuters, число подозреваемых, задержанных в ходе расследования взрывов на Шри-Ланке, превысило 60 человек. Ранее сообщалось о 58 задержанных.

Как известно, число погибших в результате серии взрывов, прогремевших на Шри-Ланке, достигло 359 человек. 

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Жертвами стали и 35 иностранцев, в том числе граждане Великобритании, США, Китая и Германии.

Напомним, что ответственность за трагедию на себя взяли боевики из террористической группировки "Исламское государство", однако доказательств своей причастности к теракту не предоставили.

Стоит отметить, что на следующий день после трагедии в столице Шри-Ланки прогремел новый взрыв – возле одной из церквей, которая накануне уже становилась мишенью злоумышленников, сдетонировал заминированный грузовик. Подробнее в видеосюжете:


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Тег Шри-Ланка, теракт, взрыв, запад

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Источник:

ТАСС

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