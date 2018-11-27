На западе Японии женщина с ножом напала на полицейских: есть раненые

В японской префектуре Хиросима на западе страны женщина с ножом набросилась на полицейских. Двое правоохранителей получили ранения, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел, когда полицейские проводили обыск в доме нападавшей по делу о финансовых аферах. На данный момент женщину арестовали по подозрению в покушении на убийство. Раненых полицейских госпитализировали в больницу. По словам медиков, их жизням сейчас ничего не угрожает.

В городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали. Женщина набросилась на детей у ворот дошкольного образовательного учреждения в городском районе Банань, когда они возвращались с утренней зарядки.

Также ранее в результате нападения человека с ножом на прохожих в центре Парижа были убиты два человека. Также несколько человек получили ранения. Сообщается, что нападавший был застрелен полицией. Инцидент произошел в центральном районе Парижа Опера.

А в Стамбуле сбежавший заключенный напал с ножом на прохожих, ранив 11 человек. Четверо из раненых в тяжелом состоянии.