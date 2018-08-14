На журналистов BBC в Малави напали, приняв их за ритуальных убийц

Инцидент произошел, когда все трое пришли на встречу с предполагаемым ритуальным убийцей

Журналисты вещательной корпорации BBC подверглись в Малави нападения со стороны местных жителей, которые приняли их за ритуальных убийц. Соответствующий репортаж BBC опубликовала в понедельник на своем сайте, сообщает УНН.

Журналисты съемочной группы Анас Аремейо, Генри Мханго и Дариус Базарган едва не были растерзаны местным населением в ходе проводимого ими расследования загадочных убийств детей.

Инцидент произошел, когда все трое пришли на встречу с предполагаемым ритуальным убийцей, который делал амулеты из фрагментов человеческих тел для состоятельных заказчиков. Когда прибежала разгневанная толпа, журналисты предъявили свои удостоверения, однако жителей деревни это не убедило. Они стали угрожать мужчинам убийством и забрасывать их камнями.

Сотрудники BBC смогли убежать и были спасены местной полицией.

Напомним, в Африке убиты трое россиян, среди них известные журналисты.

Ранее сообщалось, что в Словакии убили журналиста-расследователя вместе с его девушкой.

По мнению главы словацкой полиции Тибора Гашпара, наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста. Кучака знали, в частности, по его расследованиям в отношении подозрений в налоговом мошенничестве. Главными героями его материалов выступали, прежде всего, известные бизнесмены, которые, по данным расследований журналиста, имели связи с правящей в Словакии социал-демократической партией и даже организованными преступными группировками.

Ранее сообщалось, что корейский журналист найден мертвым в своем номере в медиа-деревне на Олимпиаде в Пхенчхане.