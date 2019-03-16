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На Зимбабве обрушился тропический шторм: более 100 человек пропали без вести

Сегодня, 12:24

Местные власти опасаются, что из-за непогоды есть погибшие

Фото: Pixabay
На Зимбабве обрушился тропический шторм: более 100 человек пропали без вести //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/cca/846/5c8cca846e210.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/cca/846/5c8cca846e210.jpg Другие страны Местные власти опасаются, что из-за непогоды есть погибшие

На восточную часть Зимбабве обрушился тропический циклон "Идаи". По меньшей мере 100 человек числятся пропавшими без вести, сообщают СМИ.

В частности, циклон затронул провинцию Маникаленд, которая находится на границе с Мозамбиком. Там стихия привела к перебоям с подачей электроэнергии. Несмотря на то, что информации о жертвах пока не поступало, местные власти опасаются, что в результате бедствия есть погибшие.

Напомним, ранее в юго-восточном индийском штате Тамилнад, на который обрушился мощный циклон "Гаджа", из-за действия стихии погибли 35 человек. Из-за непогоды из прибрежных районов пришлось эвакуировать около 80 тысяч человек. В стране отменили ряд поездов, маршрут которых проходил через пострадавшие районы.

Также мы писали о разрушениях, которые спровоцировал циклон "Титли" в Индии,унеся жизни 57 человек.

Кроме того, сообщалось об урагане "Ксенофон", который пришел в Грецию ранее в этом месяце. Из-за стихийного бедствия три человека были объявлены пропавшими без вести.

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Тег Зимбабве, шторм, циклон, пропавшие без вести

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Источник:

Интерфакс

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