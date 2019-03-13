Над Бермудами запретили летать на Вoeing 737 Max после авиакатастрофы лайнера в Эфиопии

О заморозке полетов Boeing 737 Max и его модификаций уже заявил ряд стран

Фото: Pixabay

Над Бермудами запретили летать на Вoeing 737 Max после авиакатастрофы лайнера в Эфиопии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/856/eaa/5c8856eaaca76.jpg 2019-03-13T03:04:08+02:00 Другие страны О заморозке полетов Boeing 737 Max и его модификаций уже заявил ряд стран

Власти Бермудских островов ввели запрет на полеты в своем воздушном пространстве самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 из-за авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом заявило управления гражданской авиации этой заморской территории Великобритании.

Полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 не должны осуществляться в воздушном пространстве Бермудских островов до дальнейшего распоряжения.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник заявил ряд стран. Компания Boeing утверждает, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение нескольких стран приостановить полеты.

Также сообщается, что ряд стран ввели временный запрет на полеты лайнеров Boeing 737 MAX 8. Так, временный запрет ввели Индонезия и Сингапур, хотя изначально сингапурский перевозчик SilkAir не планировал отказываться от этих самолетов. Аналогичное решение приняли Австралия, Оман, Малайзия и Великобритания.

Вьетнам, в свою очередь, не разрешит использовать в стране машины этой модели до выяснения причин обеих аварий.

10 марта выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, в том числе трех россиян.

Ранее, 29 октября 2018 года, пассажирский лайнер Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, упал в море через 12 минут после взлета. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.

Повторная авиакатастрофа самолета одного типа по схожему сценарию может привести к приостановке эксплуатации.

Как мы уже писали, после трагедии в Китае власти ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 на внутренних национальных авиалиниях.

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