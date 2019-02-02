Над Кубой взорвался метеорит: видео

На месте обнаружили каменные фрагменты

Над Кубой взорвался метеорит: видео 2019-02-02T06:19:00+02:00 Другие страны На месте обнаружили каменные фрагменты

Мощный взрыв прогремел в небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио. Предполагается, что это был метеорит, сообщает местное издание Granma. Очевидцы стали выкладывать видеозаписи с места происшествия в социальные сети.

Прохожие рассказывают, что видели столб дыма в небе, а местные жители почувствовали сильную вибрацию в домах в момент взрыва. На месте обнаружили каменные фрагменты, их происхождение устанавливается.











Ранее мы писали, что в небе над США сняли на видео загадочный объект. Падение космического тела зафиксировали камеры наблюдения.

Также мы писали, что в Японии на жилой дом упали осколки метеорита. Осколки метеорита возрастом 4,5 миллиарда лет упали на крышу жилого дома.

Ранее на Марсе взорвался метеорит и оставил жуткий след, а на Луне был найден таинственный вход в подземелье.

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